غويري يرحب بانضمام بن ناصر إلى مارسيليا بطريقة خاصة

رحّب الدولي الجزائري، امين غويري، المنضم حديثا إلى أولمبيك مارسيليا الفرنسي، بقدوم زميله في “الخضر” اسماعيل بن ناصر، إلى النادي بطريقة خاصة.

وكان “لوام” الذي تعاقد مع غويري، نهاية الأسبوع الماضي، قادما من رين الفرنسي، قد أعلن في آخر ساعات الميركاتو الشتوي، الذي اختتم سهرة أمس الاثنين، عن ضمّه رسميا بن ناصر، معارا من ميلان الايطالي، إلى نهاية الموسم.

ونشر غويري، على حساباته في موقع التواصل الاجتماعي. صورة له رفقة بن ناصر، بقميص فريقهما الجديد، أولمبيك مارسيليا، ورفع لافتة مكتوب عليها “مرحبا بيك خويا”.

للإشارة فإن غويري، انضم إلى مارسيليا. بعقد يستمر حتى صيف 2029، بينما سيلعب بن ناصر، معارا إلى نهاية الموسم، مع إمكانية شراءه نهائيا من ميلان.

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