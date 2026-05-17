غويري يسجل ويقود مرسيليا لفوز مثير أمام رين في ختام الموسم

عاش الدولي الجزائري، أمين غويري، أجواء فرحة كبيرة بعدما ساهم بهدف في فوز فريقه أولمبيك مارسيليا أمام رين، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الأخيرة من البطولة الفرنسية وانتهت بفوز “لوام” (3-1).

وتفاعلت الصفحة الرسمية لنادي مرسيليا مع هدف المهاجم الجزائري، بمنشور جاء فيه: “ثعلب الصحراء لا يضيّع الهدايا”. في إشارة إلى الفعالية الكبيرة التي أظهرها غويري أمام المرمى.

وبهذا الفوز، أنهى أولمبيك مرسيليا موسمه في المركز الخامس ضمن الترتيب النهائي للدوري الفرنسي. ليضمن بذلك مشاركته في منافسة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وعقب نهاية اللقاء، عبّر غويري عن خيبة أمله لعدم تحقيق أهداف الفريق كاملة. مؤكدًا أن التشكيلة كانت تطمح لإنهاء الموسم في المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

وقال مهاجم “الخُضر” في تصريح للموقع الرسمي للرابطة الفرنسية لكرة القدم : “كان موسمًا مخيبًا نوعًا ما، لم ننجح في تحقيق أهدافنا، لكن كان من المهم أن ننهي الموسم بشكل جيد أمام جماهيرنا ونحقق الفوز”.

وأضاف: “كنا نطمح للتأهل إلى دوري الأبطال، لكننا حصلنا على ما نستحق، لأننا لم نكن في المستوى المطلوب لتحقيق ذلك. صحيح أننا أنهينا الموسم بفارق نقطتين فقط عن المراكز المؤهلة، لكن كان بإمكاننا حصد نقاط أكثر خلال الأسابيع الأخيرة”.