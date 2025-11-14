غويري يسرّع وتيرة العلاج بمركز “أسبيتار”

يواصل الدولي الجزائري أمين غويري، مهاجم أولمبيك مارسيليا، رحلة التعافي من إصابته على مستوى الكتف وفق بروتوكول علاجي صارم.

وذلك في مركز “أسبيتار” الإستشفائي المتخصص بالعاصمة القطرية الدوحة، بعيدًا عن محيط ناديه الفرنسي.

ووفقًا لصحيفة La Provence الفرنسية، فإن اللاعب يسير بخطوات ثابتة نحو استعادة جاهزيته، بعد العملية الجراحية التي أجراها منذ أسابيع قليلة عقب إصابته الأخيرة مع المنتخب الجزائري.

وبحسب المعلومات التي نقلتها La Provence، يخضع غويري لبرنامج علاجي يشمل: جلسات علاج طبيعي مكثفة للكتف تقوية العضلات المحيطة بالمفصل لمنع الانتكاس، تمارين تدريجية لاستعادة الحركة والمرونة، مراقبة طبية يومية لقياس تطور حالته.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب يشعر بتحسن كبير وأنه في حالة تحسن في هذه المرحلة، ما يعتبر مؤشرًا إيجابيًا على سرعة تعافيه.