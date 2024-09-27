غويري يشارك في كامل أطوار مواجهة رين والبياسجي ويسقط بثلاثية مقابل هدف

عاد الدولي الجزائري، أمين غويري، للتشكيلة الأساسية، بمناسبة مباراة فريقه رين أمام باريس سان جيرمان اليوم الجمعة.

في إطار مواجهة الجولة الخامسة من “الليغ1″، التي احتضنها ملعب “حديقة الأمراء”، بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقدم لاعب الخضر، أداء متوسط على العموم في المواجهة التي خسرها فريقه بثلاثية مقابل هدف. حيث نال اللاعب الجزائري، تنقيط 7.1 في اللقاء. بعد أن تمكن من تقديم 33 تمريرة ناجحة منها تمريرة مفتاحية.

للإشارة، سجل، أمين غويري، عودته لتشكيلة رين الأساسية، بعد أن شارك بديلاً في آخر مواجهتين لفريقه، أمام لانس و مونبيليه، وقدم لاعب الخضر، تمريرة حاسمة وسجل هدفاً واحداً منذ انطلاق الموسم.