غويري يشعل صراعًا بين قطبي الكرة التركية

يتّجه اللاعب الدولي الجزائري، أمين غويري، لمغادرة ناديه أولمبيك مارسيليا الفرنسي، مع نهاية الموسم الجاري 2025-2026.

والتحق غويري، بـ “لوام” جانفي 2025 قادما من رين. ونجح في أول نصف موسم في تسجيل 10 أهداف مقابل 3 تمريرات حاسمة، كما سجل هذا الموسم 10 أهداف وصنع 5 أخرى إلى حد الآن. رغم غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة.

وعلى الرغم من أرقامه المميزة، إلا أن الصحافة الفرنسية تحدثت في وقت سابق. عن نية مسؤولي مارسيليا، في بيعه رفقة عدد من الكوادر، وذلك بعدما فشل الفريق في التأهل إلى النسخة القادمة من دوري أبطال أوروبا.

ومن جهته كشف موقع “Transferfeed” نقلا عن مصادرة الخاصة. أن مهاجم “الخضر” مطلوب بقوة في الدوري التركي، من طرف نادي فنربخشة.

غير أن المصدر ذاته، أشار في تقرير أعده اليوم السبت، فنربخشة ليس النادي التركي الوحيد، الراغب في ضم غويري، الذي يحظى أيضا باهتمام جدي ورسمي من غلطة سراي.

يشار إلى أن القيمة التسويقية للدولي الجزائري، تقدر على موقع “ترانسفير ماركت” المختص في انتقالات اللاعبين بـ 28 أورو. بينما كلفت صفقته إدارة مارسيليا قبل سنة ونصف حوالي 22 مليون أورو.