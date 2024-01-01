غويري يضيع رسميا “كان” كوت ديفوار

ترسّم غياب لاعب الخضر ونادي رين الفرنسي، أمين غويري، عن نهائيات كأس أمم إفريقيا المقرر انطلاقها يوم الـ 13 جانفي الجاري بكوت ديفوار.

وقرر الناخب الوطني جمال بلماضي، بالتشاور مع أعضاء الطاقم الطبي للمنتخب الوطني، تسريح غويري من التربص الخاص بسبب معاناته من إصابة على مستوى الفخذ.

وكشفت “الفاف” في بيان لها اليوم الاثنين، على هامش سفرية المنتخب إلى “لومي” الطوغولية، تحسبا لإجراء تربص إلى الـ 10 جانفي الجاري، بأن الإصابة التي عاني منها غويري، ستحول دون مشاركته في الـ”كان”.

مبرزة بأن اللاعب خضع لفحوصات بعد الاطلاع على التقرير الطبي القادم من ناديه رين الفرنسي، وتقرر تسريحه رسميا من المنتخب.

كما تمنت “الفاف” رفقة باقي أعضاء وفد الخضر، الشفاء العاجل لغويري، الذي تأجلت مشاركته الأولى في أقوى المحافل القارية إلى إشعار لاحق.