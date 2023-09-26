غويري يعلن رسميا اختياره الخضر ويؤكد :”فخور جدا”

أعلن اللاعب الفرانكو جزائري أمين غويري اختياره رسميا الدفاع على الألوان الوطنية الجزائرية بعد مسلسل طويل.

وقال أمين غويري عبر صفحته الرسمية على “x” تويتر سابقا، اليوم الثلاثاء، “بكل فخر، أعلن عن قرار الانضمام للمنتخب الجزائري”.

وأضاف عبر صفحته الرسمية، مجدّدا فخره واعتزازه بتاريخ الجزائر الكروي “سأدافع عن قميص الأفناك بالروح و الجسد لرفع ألوان وطننا عالميا، و حتى المساعدة في كتابة صفحات أخرى في تاريخها الثري”.

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