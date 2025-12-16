غويري يعود إلى التدريبات بعد شهرين من الغياب

استأنف المهاجم الدولي الجزائري، أمين غويري، اليوم الثلاثاء، نشاطه مع نادي أولمبيك مارسيليا، واضعًا حدًا لفترة غياب دامت قرابة شهرين، فرضتها إصابة معقدة على مستوى الكتف.

وكان لاعب الخُضر قد خضع لتدخل جراحي عقب تعرضه لخلع في الكتف، خلال المواجهة الدولية التي جمعت المنتخب الوطني بنظيره الأوغندي، ما أبعده عن أجواء المنافسة وألزمه ببرنامج علاجي دقيق وطويل.

ورغم قساوة المرحلة، استغل غويري فترة الابتعاد عن الملاعب للعمل المكثف على استعادة لياقته. من خلال بروتوكول خاص شمل العلاج الطبيعي، التقوية العضلية والتدريبات الفردية.

وأظهر مهاجم مارسيليا التزامًا كبيرًا وانضباطًا ملحوظًا في مختلف مراحل التأهيل، ما ساهم في تعافيه وفق الخطة المسطرة من قبل الطاقم الطبي، وسمح له بالعودة إلى التدريبات في ظروف إيجابية.

ورغم أهمية هذه الخطوة، يواصل الجهاز الطبي والفني للنادي التعامل بحذر مع ملف اللاعب، إذ باشر حصصًا تدريبية مكيّفة وبنسق متدرج، تفاديًا لأي مضاعفات محتملة. ولن يتم الترخيص بعودته إلى المنافسة الرسمية إلا بعد التأكد من جاهزيته الكاملة بدنيًا.

عودة غويري تمثل خبرًا سارًا لأنصار أولمبيك مارسيليا، خاصة في ظل حاجة الفريق لخدماته الهجومية، في انتظار أن يستعيد نسقه المعهود ويعود تدريجيًا لقيادة الخط الأمامي في الاستحقاقات القادمة.