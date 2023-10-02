غويري يعود لسكة الانتصارات مع رين في “الليغ 1”

تمكن المهاجم الدولي الجزائري أمين غويري، أمس الأحد، من العودة لسكة الانتصارات مع فريقه رين في الدوري الفرنسي “الليغ1”.

وشارك غويري كأساسي من جانب فريقه في مواجهة أمام نانت برسم الجولة السابعة من “الليغ 1″، لغاية الدقيقة 80 من عمر المواجهة التي إنتهت بفوز الفريق الاحمر والأسود بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف.

ونال غويري علامة 7.3 في المواجهة، بعد ساهم في تقديم تمريرة مفتاحية، ولمس 52 كرة ضيع منها 10 كرات فقط، أي بنسبة نجاح تمريرات بـ91%.

كما قام غويري بخمس تسديدات واحدة منها داخل الإطار، وفاز بـ5 صراعات ثنائية في المواجهة.

يجدر الإشارة، حقق نادي رين الفوز في أول مواجهة، منذ 5 لقاءات، حيث يعود آخر انتصار لرين بتاريخ 13 أوت الماضي أمام ميتز أي منذ الجولة الأولى، والتي عرفت تسجيل غويري هدفا في اللقاء.