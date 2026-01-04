غويري يعود لقائمة أولمبيك مارسيليا بمناسبة مباراة نانت

سجل الدولي الجزائري أمين غويري، اليوم الأحد، عودته لقائمة ناديه أولمبيك مارسيليا، بمناسبة المباراة التي ستجمعهم بالضيف نادي نانت، لحساب الليغ1.

وكشفت إدارة نادي مارسليا، عبر الحساب الرسمي للفريق، قائمة اللاعبين المعنيين بهذه المباراة، والتي ضمت اسم غويري.

كما تأتي عودة الدولي الجزائري، لقائمة ناديه، بعد التأكد من جاهزيته، وتعافيه التام من الإصابة التي عانى منها على مستوى الكتف، والتي غيّبته عن الميادين منذ أكتوبر الماضي.

يذكر أن المباراة التي ستجمع أيمن غويري، وناديه أولمبيك مارسيليا، اليوم الأحد، بالضيف نادي نانت، تدخل ضمن الجولة الـ17 من الليغ1 الفرنسية.