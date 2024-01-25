غويري يعود للتدريبات الجماعية لناديه رين

عاد الدولي الجزائري أمين غويري، لأجواء التدريبات مع فريقه رين الفرنسي، بعد شفائه من الإصابة التي كان يعاني منها على مستوى الركبة.

وصرح مدرب رين، جوليان ستيفان، أمس الأربعاء، خلال الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة فريقه أمام ليون، برسم الجولة 19 من “الليغ1″:”أمين عاد للتدريبات الجماعية، مثلما كان مبرمجا في البروتوكول الطبي للاعب”.

وأضاف المتحدث:”لا تزال هناك حصة تدريبية اليوم الخميس للحكم على عودة اللاعب من عدمها لمواجهة ليون، غدا الجمعة”.