غويري يعود من الإصابة ويشارك بديلاً في فوز مارسيليا على تولوز

عاد المهاجم الدولي الجزائري، أمين غويري، اليوم السبت، إلى أجواء المنافسة مجددًا، بعدما شارك بديلاً في فوز ناديه أولمبيك مارسيليا، على تولوز، بنتيجة 1-0.

ضمن منافسات الجولة الـ25 من “Ligue 1” الفرنسية.

ودخل غويري أرضية الميدان في الدقيقة 60 من عمر اللقاء، ليسجل بذلك عودته إلى المنافسة بعد غيابه عن المباراتين الأخيرتين بسبب الإصابة.

وقدم المهاجم الجزائري مردودًا متوسطًا خلال الدقائق التي شارك فيها، حيث نال تنقيط 6.5.

من جهة أخرى، عرفت المواجهة غياب الدولي الجزائري الآخر حيماد عبدلي عن قائمة اللقاء، حيث فضّل الطاقم الفني استبعاده لخيارات فنية.

وتعد عودة غويري إلى المنافسة خبرًا إيجابيًا، سواء لناديه مارسيليا أو للمنتخب الجزائري، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات المقبلة التي يسعى فيها اللاعب لاستعادة أفضل مستوياته.