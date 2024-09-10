غويري يفتتح باب التسجيل للخضر أمام ليبيريا

افتتح المهاجم، أمين غويري، باب التسجيل للمنتخب الوطني، أمام منتخب ليبيريا، في إطار الجولة الثانية للمجموعة الخامسة، من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وسجل لاعب الخضر، أمين غويري، أول أهداف المباراة في الدقيقة 17 من الشوط الأول. بعد ضغط عناصر المنتخب الوطني، في منطقة منتخب ليبيريا، أثمر استلام المهاجم، غويري، تمريرة حاسمة من الظهير الأيمن، فارسي.

للإشارة، رفع المهاجم، أمين غويري، رصيده للهدف الثاني، في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، بعد أن سبق له التسجيل أمام غينيا الإستوائية.