غويري يفتتح عداده التهديفي مع أولمبيك مارسيليا

تمكن المهاجم الدولي، أمين غويري، اليوم السبت، من إفتتاح عداده التهديفي، مع فريقه الجديد أولمبيك مارسيليا.

في مواجهة المنافس في الجولة الـ22 من الدوري الفرنسي، أمام نادي سانت إيتيان.

وبصم المهاجم السابق لنادي رين، على أول أهدافه مع “لوام” في مواجهة سانت إيتيان، عند الدقيقة الـ27 من الشوط الأول. بتسديدة قوية.

ليصل بذلك مهاجم الخضر، لرابع مساهماته التهديفية مع نادي الجنوب، في ثالث مباراة، بتقديمه تمريرة حاسمة في مواجهة أولمبيك ليون، وتمريرتين حاسمتين أمام أنجي، وهدف أمام سانت إيتيان.