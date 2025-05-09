غويري يفوز بجائزة لاعب الشهر في أولمبيك مارسيليا

فاز الدولي الجزائري أمين غويري، نجم نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، بجائزة أفضل لاعب لشهر أفريل، في فريقه.

وجاء تتويج غويري، بهذه الجائزة، اعترافا، بالمردود الكبير الذي قدمه مع فريقه “لوام” في الليغ1، طيلة شهر أفريل.

وكان غويري، حاسما في معظك المباريات التي شارك فيها مع فريقه خلال شهر أفريل، بتسجيله عدة أهداف، أبرزها هدفه ضد نادي براست في الدولة الـ31.

يذكر أن أمين غويري، شارك هذا الموسم في اثنتي عشر مباراة مع أولمبيك مارسيليا، سجل خلالها ثمانية أهداف، ومنح ثلاث تمريرات حاسمة.