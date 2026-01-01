غويري يقترب من العودة إلى المنافسات الرسمية

في وقت لم ينطلق فيه الميركاتو الشتوي سوى مؤخرًا، يبدو أن أولمبيك مرسيليا قد ضمن بالفعل تعزيزًا مهمًا دون اللجوء إلى سوق الانتقالات.

ويتمثل ذلك في عودة المهاجم الدولي الجزائري أمين غويري إلى التدريبات الجماعية بعد غياب طويل عن المنافسة.

غويري، الذي ابتعد لعدة أسابيع خلال النصف الأول من الموسم بسبب الإصابة على مستوى الكتف، لم يتمكن من تقديم الإضافة المرجوة، ما جعل حضوره شبه غائب عن حسابات الفريق في الفترة الماضية.

غير أن عودته مع انطلاقة التحضيرات الأخيرة تُعد بمثابة خبر سار للطاقم الفني، خاصة في ظل حاجة الفريق لحلول هجومية إضافية.

عودة أمين غويري تمنح مدرب “لوام” خيارات مهمة في الخط الأمامي، بالنظر إلى ما يمتلكه اللاعب من إمكانات فنية، وقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي، فضلًا عن حسه التهديفي وصناعته للفرص. وهي معطيات تجعل منه “صفقة داخلية” حقيقية بالنسبة لمرسيليا مع بداية عام 2026.

وحسب ماكشفه موقع “ليكيب”، فقد يكون غويري حاضرًا في مواجهة نانت المقررة هذا الأحد، وهو ما يعكس تحسن حالته البدنية وجاهزيته التدريجية للعودة إلى أجواء المنافسة الرسمية.

عودة تأتي في توقيت حساس، حيث يسعى النادي إلى استعادة التوازن وتحقيق نتائج إيجابية في المرحلة المقبلة. وبعيدًا عن منطق التعاقدات، فإن استرجاع خدمات أمين غويري يُمثل مكسبًا كبيرًا لأولمبيك مرسيليا، الذي يعوّل على اللاعب للعودة بقوة وفرض نفسه كأحد ركائز الخط الهجومي خلال ما تبقى من الموسم، ليكون بالفعل تعزيزًا حقيقيًا للفريق في 2026.