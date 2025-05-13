غويري يقود تشكيلة الأسبوع في أوروبا

تواجد الدولي الجزائري، ونجم نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، أمين غويري، ضمن تشكيلة الأسبوع الخاصة بالدوريات الـ 5 الكبرى الأوروبية.

ونشر موقع “هوسكورد” المختص في الأرقام والإحصائيات التشكيلة المثالية للدوريات الكبرى (الليغ1، البريميرليغ، البوندسليغا، السيري أ، والليغا). خلال الفترة ما بين الـ 9 والـ 12 ماي الجاري، والتي عرفت تواجد غويري.

وكان مهاجم “الخضر” الذي تحصل على تقييم 9.36، كرابع أفضل لاعب في التشكيلة الأوروبية. قد تألق السبت الماضي، بتسجيله هدفين، في الانتصار بثلاثية لهدف أمام لوهافر، في الجولة الـ 33 من “الليغ1”.

ويقدم غويري، مستويات راقية رفقة “لوام” الذي التحق به جانفي الماضي، قادما من نادي رين، حيث شارك بألوان النادي في 13 مباراة. بصم خلالها على 13 مساهمة تهديفية، بواقع 10 أهداف و3 تمريرات حاسمة.