غويري يقود تشكيلة الأسبوع في “الليغ1”

اختير مهاجم “الخضر” ونجم أولمبيك مارسيليا الفرنسي، أمين غويري، ضمن تشكيلة الأسبوع في “الليغ1”.

وكان غويري، قد قاد “لوام” سهرة أمس الأحد، للعودة بنقطة ثمينة. في سباق الفريق نحو ضمان مشاركة في دوري أبطال أوروبا، أمام المضيف ليل، بعدما سجل هدفا، في التعادل الايجابي بهدف لمثله.

ونشرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، اليوم الاثنين، تشكيلة الجولة الـ 32 من الدوري الفرنسي، والتي عرفت تواجد أمين غويري.

ويقدم الدولي الجزائري، مستويات قوية رفقة نادي الجنوب. الذي التحق به جانفي الماضي، قادما من رين، بعدما نجح في تسجيل 8 أهداف. مقابل 3 تمريرات حاسمة.