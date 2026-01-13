غويري يقود مارسيليا لفوز ساحق على بايو في كأس فرنسا

قاد الدولي الجزائري، أمين غويري، فريقه أولمبيك مارسيليا لتحقيق فوز كاسح بتسعة أهداف مقابل لا شيء على نادي بايو.

برسم الدور الـ16 من كأس فرنسا، في مباراة شهدت تألقا كبيرا للاعب العائد من إصابة أبعدته فترة طويلة امتدت إلى 3 أشهر.

وسجل غويري هدفين في الدقيقتين 32 و55، كما قدم تمريرة حاسمة للهدف الخامس في الدقيقة 49. قبل أن يغادر أرضية الميدان في الدقيقة الـ64، بعد أداء استثنائي نال عليه تنقيط 8.8.

للإشارة، بصم لاعب الخُضر هذا الموسم على تسجيل 3 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة في 10 مواجهات خاضها في كل المنافسات.