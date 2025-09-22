غويري يقود هجوم أولمبيك مرسيليا في قمة الكلاسيكو أمام “البياسجي”

يتواجد الدولي الجزائري أمين غويري في التشكيلة الأساسية لفريق أولمبيك مارسيليا الذي سيواجه الغريم باريس سان جيرمان في قمة الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.

وستجرى المباراة بملعب “فيلودروم”، أين ستكون الفرصة مواتية لأمين غويري لرد الاعتبار لنفسه و العودة إلى التشكيلة الأساسية.

ويأتي إشراك غويري في التشكيلة الأساسية من قبل المدرب دي زيربي تأكيدًا على ثقة الجهاز الفني في قدراته الهجومية، حيث يُعول عليه الفريق في قيادة الخط الأمامي إلى جانب بيكساو وغرينوود.

وتُعد هذه المباراة اختبارًا حقيقيًا لمهاجم الخضر، الذي يسعى لإثبات مكانته في التشكيلة الأساسية وتقديم أداء قوي في إحدى أقوى مباريات الموسم.