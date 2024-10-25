غويري يكتفي بعشرين دقيقة أمام لوهافر ويواصل صيامه عن التهديف في “الليغ1”

شارك المهاجم الدولي، أمين غويري، بديلا في مواجهة فريقه رين أمام لوهافر، اليوم الجمعة، في إطار الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي “الليغ1”.

وأشرك المدرب، جوليان ستيفان، مهاجمه الجزائري، عند الدقيقة السبعين من المباراة. بعد أن كانت النتيجة تشير لتقدم فريقه بهدف المهاجم أندري غوميز في الدقيقة الـ54. وهي النتيجة التي انتهى عليها اللقاء.

وقدم لاعب الخضر، غويري، أداءً متوسطاً، طيلة الدقائق التي خاضها في هذه المواجهة، ونال تنقيط 6.8 (حسب موقع سوفاسكور المختص). بعد أن لمس لاعب الخضر الكرة في سبع مناسبات، قدم منها خمس تمريرات صحيحة، وضيع كرتين، وتمكن من حسم صراع ثنائي واحد لصالحه على الكرة.

للإشارة، يواصل المهاجم، أمين غويري، صيامه عن التهديف هذا الموسم مع فريقه، حيث فشل في التسجيل منذ الجولة الأولى في بطولة “الليغ1” أمام أولمبيك ليون. وهي المواجهة التي عرفت تألق اللاعب بشكل لافت، بتسجيله هدفا وتقديمه تمريرة حاسمة. في لقاء انتهى لصالح رين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.