غويري يكشف قرار ريان شرقي بشأن انضمامه إلى الجزائر

كشف الوافد الجديد للمنتخب الوطني أمين غويري عن إمكانية إلتحاق مهاجم ليون الفرنسي ريان شرقي بكتيبة الناخب الوطني جمال بلماضي.

وقال أمين غويري في تصريحه خلال المنطقة المختلطة. اليوم بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة ” ريان مع الجزائر.. بصراحة القرار يبقى بيده، وكل منا يقرّر مصيره”.

كما أضاف عن صديقه المقرب الذي ترعرع معه في أكاديمية ليون الفرنسي “طبعا سنكون سعداء جدا في حال قرر ريان الالتحاق بنا لكن كل منا لديه رغبته الخاصة”.

وعن إمكانية مساعدته للقدوم إلى الجزائر “بكل صراحة، أنا لا أتحدث كثيرا مع ريان بشأن هذا الموضوع”.

وختم غويري “أتمنى من اللاعبين الشباب الناشطين في أوروبا اختيار الخضر”.

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