غويري يلتحق بصفوف أولمبيك مارسيليا

أعلن نادي أولمبيك مارسيليا، اليوم الجمعة، تعاقده مع مهاجم المنتخب الوطني، أمين غويري، قادما من صفوف نادي رين.

واجتاز لاعب الخضر، الفحص الطبي بنجاح قبل الانضمام لنادي الجنوب الفرنسي، وسيحمل اللاعب الجزائري الرقم 9 مع فريقه الجديد.

ولم تكشف إدارة نادي “لوام” عن تفاصيل العقد الذي سيريطها مع اللاعب، أمين غويري.