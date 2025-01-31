غويري يلتحق بصفوف أولمبيك مارسيليا
بقلم فيصل زيان بوزيان
أعلن نادي أولمبيك مارسيليا، اليوم الجمعة، تعاقده مع مهاجم المنتخب الوطني، أمين غويري، قادما من صفوف نادي رين.
واجتاز لاعب الخضر، الفحص الطبي بنجاح قبل الانضمام لنادي الجنوب الفرنسي، وسيحمل اللاعب الجزائري الرقم 9 مع فريقه الجديد.
ولم تكشف إدارة نادي “لوام” عن تفاصيل العقد الذي سيريطها مع اللاعب، أمين غويري.
𝐁𝐫𝐞𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐆𝐨𝐨𝐝 [𝐧𝐞𝐰𝐬]
𝐀𝐦𝐢𝐧𝐞 𝐆𝐨𝐮𝐢𝐫𝐢 🇩🇿 rejoint le Peuple Bleu&Blanc ! 🔵⚪️ pic.twitter.com/yWmRzRHt0f
— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 31, 2025
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