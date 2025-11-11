غويري يلتحق بمستشفى “سبيتار” القطري

التحق الدولي الجزائري، أمين غويري، بمستشفى “سبيتار” القطري، من أجل مباشرة عملية إعادة التأهيل، بعد العملية الجراحية التي خضع لها مؤخرا على مستوى الكتف.

وتعرض غويري، لإصابة خطيرة، في تربص “الخضر” الخاص بشهر أكتوبر الماضي. بعد احتكاك قوي مع حارس أوغندا، في آخر جولات تصفيات مونديال 2026.

وكان لاعب “الخضر” أمام خيارين لا ثالث لهما، حيث تم تخييره بين العلاج الطبيعي للتعافي من الإصابة التي عانى منها في وقت سابق. أو العملية الجراحية للتخلص منها نهائيا، ولكن مقابل ذلك، تضييع كأس أمم إفريقيا.

وفضل غويري، بعد التشاور مع مسؤولي ناديه أولمبيك مارسيليا. الخضوع لعملية جراحية والتضحية في المقابل بالـ “كان”. وتم ذلك، وسيغيب بذلك عن الميادين لـ 3 أشهر كاملة.

ونشرت الصحفة الرسمية لـ “سبيتار” القطري، على “فيسبوك” صورا لغويري. من عملية إعادة التأهيل التي يخضع لها، وأرفقتها بتعليق جاء فيه: “مهاجم مارسيليا والمنتخب الجزائري أمين غويري في رحلة التعافي والتأهيل في سبيتار”.