غويري يمدح سليماني ويكشف :”أستهدف لعب مونديال 2026″

كشف الدولي الجزائري أمين غويري عن أهدافه الشخصية مع الخضر خلال المنطقة المختلطة اليوم بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.

ومدح أمين غويري خلال تصريحه لـ “النهار أون لاين ” كثيرا منافسه في المنصب اسلام سليماني الذي قال عنه “سليماني لاعب كبير التحق منذ لحظات فقط بتربص الخضر، جمعني حديث مع سليماني كوني أعرفه وسبق أن تواجهنا في الليغ 1”.

كما أضاف “إنه لاعب ذو إمكانيات كبيرة ولا يستسلم وسأحاول الاستفادة من خبرته”

كما مهاجم رين الفرنسي عن أهدافه الأساسية ” هدفي حصد الألقاب والمشاركة مع الخضر للمونديال”أهدافي واضحة، أريد التتويج بالكثير من الألقاب”

وختم غويري ” أسعى للذهاب بعيدا مع الخضر في كأس أمم إفريقيا والتأهل الى مونديال 2026.

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