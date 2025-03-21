غويري يمنح التقدم للمنتخب الوطني في شوطه الأول أمام بوتسوانا

نجح المنتخب الوطني، اليوم الجمعة، في انهاء الشوط الاول من مباراتهم أمام بوتسوانا، لصالحهم، بنتيجة هدف دون رد.

وسعى المتخب الوطني منذ الدقائق الأولى، لفرض منطقه، وطريقة لعبه، مع محاولة الضغط على دفاع المنافس بمحاولات هجومية.

وبعد عدة محاولات، وقبل دقيقتين عن نهائية الوقت الرسمي لاهذا الشوط الأول، منح بوداوي، تمريرة على طبق لزميله غويري، الذي وضع الكرة في الشباك، برأسية محكمة، مانحال بدلك التقدم للخضر.

يذكر أن هذه المباراة التي تجمع المنتخب الوطني، بمظيفه البوتسنواني، تدخل ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026.