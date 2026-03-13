غويري يمنح مارسيليا فوزًا ثمينًا أمام أوكسير في “الليغ1”

قاد الدولي الجزائري، أمين غويري، اليوم الجمعة، ناديه أولمبيك مارسيليا لتحقيق فوز مهم أمام أوكسير، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الفرنسي Ligue 1.

ودخل مهاجم منتخب الجزائر كبديل في الدقيقة 62، قبل أن ينجح في صنع الفارق بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 79، مانحًا فريقه ثلاث نقاط ثمينة في سباق المراكز المتقدمة.

وقدم غويري مردودًا جيدًا خلال الدقائق التي شارك فيها، حيث نال تنقيطًا بلغ 7.3 حسب إحصائيات موقع SofaScore.

وبهذا الفوز رفع أولمبيك مارسيليا رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثالث ضمن جدول ترتيب البطولة، مواصلًا الضغط على فرق المقدمة.

من جهة أخرى، تواصل غياب الدولي الجزائري حيماد عبدلي عن المنافسة للمباراة الثالثة تواليًا، ما يطرح عدة تساؤلات حول وضعيته في الفترة الأخيرة.