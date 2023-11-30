غويري ينتقم من فريق صهيوني بطريقته الخاصة

تمكن الدولي الجزائري محمد أمين غويري من تسجيل هدفا جميلا في مرمى “فريق صهيوني” المشارك في منافسة الدوري الأوروبي لينتقم منه بطريقته الخاصة.

وقاد غويري فريقه رين الفرنسي للتأهل إلى الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي، بعدما سجل هدفه الشخصي في الدقيقة 48، قبل أن يستبدل من طرف مدربه في الدقيقة 62.

كما نال غويري تنقيطا ممتازا 8.1 من 10، وهو الذي يعتبر ضمن الأفضل، وهو اللاعب الذي أصبح يعود تدريجيا إلى مستواه بعدما خرج من مخططات مدربه السابق الذي أقيل من العارضة الفنية.

للإشارة، فاز مهاجم الخضر رفقة زملائه في رين الفرنسي، بثلاثية كاملة نظيفة. ويسجل هدفا شخصيا ليصل الى هدفه 50 في مسيرته الكروية في الليغ 1.

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