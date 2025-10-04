غويري ينهي صيامه التهديفي ويقود مارسيليا لفوز ثمين

أنهى المهاجم الدولي الجزائري، أمين غويري، اليوم السبت، فترة صيامه عن التهديف التي دامت 378 دقيقة هذا الموسم.

بعدما تألق في المواجهة التي جمعت أولمبيك مارسيليا بنادي ميتز لحساب الجولة السابعة من الدوري الفرنسي “الليغ 1”.

ودخل غويري اللقاء بديلاً، ليحدث الفارق سريعاً بعد خمس دقائق فقط من دخوله أرضية الميدان، حيث قدم تمريرة حاسمة لزميله في الهدف الثاني، قبل أن يوقع بنفسه على أول أهدافه هذا الموسم في الدقيقة 76، معززاً تقدم فريقه بالهدف الثالث.

ونال المهاجم، غويري، تنقيط جيد في اللقاء، بعلامة قدرها 8.3.

مهاجم “الخضر” خاض منذ بداية الموسم 7 مباريات، منها 5 كأساسي، بينما غاب عن مواجهة واحدة بقرار فني، أمام ليون، في الجولة الثالثة.

وظهر احتياطياً في لقاء رابطة الأبطال الأوروبية، أمام ريال مدريد، وغاب عن مواجهة أياكس.

عودة غويري للتسجيل ستمنحه دون شك دفعة معنوية قوية قبل الاستحقاقات المقبلة، سواء مع مارسيليا أو مع المنتخب الوطني الجزائري.