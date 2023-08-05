غويري ينهي كافة الإجراءات الإدارية لتغيير جنسيته الرياضية

كشفت تقارير إعلامية، عن إتمام اللاعب الفرانكو الجزائري الناشط بصفوف نادي رين الفرنسي، أمين غويري، كافة الإجراءات الإدارية لتغيير جنسيته الرياضية الفرنسية إلى الجزائرية.

وحسب ما كشفه موقع “فيناك فوتبول“، فإن اللاعب طلب غويري الحصول على الجنسية الرياضية الجزائرية، تم بنجاح وسيتمكن من تمثيل المنتخب الوطني في الإستحقاقات القادمة.

وبهذه الخطوة، سيكون اللاعب أمين غويري، قد قدم حل إضافي للناخب الوطني جمال بلماضي، في وسط الميدان.