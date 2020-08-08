غويري يواصل التألق ويضيف هدف جديد لرصيده بألوان نيس

أضاف الفرانكو جزائري، أمين غويري، اليوم السبت، هدف جديد لرصيده، بألوان فريقه الجديد نيس، خلال وديتهم أمام نادي ريد بول سالسبورغ النمساوي.

وأشرك مدرب نيس، باتريك فييرا، لاعبه الجديد أمين غويري، الذي برز في الدقيقة الـ17، بتسجيله الهدف الأول في الباراة بطريقة رائعة.

وبهذا رفع الفرنكو جزائري، رصيده لـ3 أهداف بألوان ناديه الجديد نيس، الذي انضم إليه في الميركاتو الصيفي الجاري.

يذكر أن يوسف عطال، شارك هو الخر أساسيا في هذه الودية، فيما غاب مواطنه هشام بوداوي بداعي الإصابة التي يعاني منها.