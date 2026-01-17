غويري يواصل التألق ويهز شباك أنجي

واصل الدولي الجزائري، أمين غويري، عروضه القوية رفقة أولمبيك مارسيليا، بعدما تمكن من تسجيل هدف في مواجهة أنجي.

اليوم السبت، ضمن فعاليات الجولة 18 من الدوري الفرنسي “الليغ1”.

لاعب الخضر، غويري، دخل اللقاء أساسياً، ونجح في افتتاح باب التسجيل لنادي الجنوب الفرنسي عند الدقيقة 19، مؤكّدًا جاهزيته الفنية والبدنية، ومساهمته المباشرة في نتيجة فريقه خلال هذه المواجهة.

ويأتي هذا الهدف ليؤكد الصحوة التهديفية لغويري، الذي سجل للمباراة الثانية تواليًا، بعدما كان قد تألق في لقاء كأس فرنسا أمام نادي بايو، حيث بصم على ثنائية كاملة قاد بها فريقه للتأهل.

تألق غويري المتواصل يعزز مكانته داخل تشكيلة مارسيليا، ويمنح الجهاز الفني خيارات هجومية إضافية، في وقت يبعث فيه اللاعب برسائل إيجابية حول مستواه قبل الاستحقاقات القادمة، سواء على صعيد النادي أو المنتخب الوطني.

