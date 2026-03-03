غويري يواصل الغياب عن “لوام”

كشف مدرب أولمبيك مارسيليا، حبيب باي، عن آخر المستجدات بخصوص وضعية المهاجم الدولي الجزائري، أمين غويري.

وذلك قبل مواجهة تولوز، المقررة غدًا الأربعاء، في ربع نهائي كأس فرنسا.

وتطرق مدرب “لوام”، في حديثه لوسائل الإعلام، اليوم الثلاثاء، إلى وضعية الدولي الجزائري، مشيرًا إلى أنه لن يكون حاضرًا في لقاء الكأس، بسبب عدم تعافيه التام.

وقال المدرب السنغالي في الندوة الصحفية: “غويري؟ سيكون الأمر مبكرًا بالنسبة له. هو حاليًا في مرحلة إعادة التأهيل البدني، ولن نجازف بإشراكه. نريد عودته بنسبة 100%، ونأمل أن يكون جاهزًا لمباراة تولوز في الدوري”.

للإشارة، غاب مهاجم “الخُضر” عن المواجهة الأخيرة أمام أولمبيك ليون في الجولة الـ24 من الدوري الفرنسي، يوم الأحد الماضي.