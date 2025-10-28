غويري يواصل مرحلة إعادة التأهيل تمهيدًا لعودته إلى الملاعب

يواصل المهاجم الدولي الجزائري، أمين غويري، برنامجه العلاجي داخل مركز التأهيل التابع لنادي أولمبيك مارسيليا. بعد الإصابة التي تعرض لها على مستوى الكتف الأيمن.

وأكدت إدارة النادي في بيانها الأخير أن غويري في مرحلة متقدمة من إعادة التأهيل. تحت إشراف الطاقم الطبي للنادي، الذي يتابع تطور حالته عن قرب. من أجل ضمان عودته في أفضل جاهزية بدنية وفنية ممكنة.

ورغم غيابه عن الميادين خلال الأسابيع الماضية، يبقى غويري من الأوراق الأساسية في حسابات المدرب روبيرتو دي زيربي، الذي عبّر مؤخرًا عن افتقاده الكبير له. مشيرًا إلى أن “غيابه يثقل كاهل الفريق” نظرًا لدوره المهم في بناء اللعب والربط بين الخطوط.

وحسب آخر الأصداء فإن عودة غويري إلى التدريبات الجماعية قد تكون مطلع السنة الجديدة 2026، في حال تواصلت فترة التأهيل بنفس النسق الإيجابي.