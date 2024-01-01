غويري يوجه رسالة مؤثرة للشعب الجزائري

عبر الدولي الجزائري، أمين غويري، عن أسفه الشديد، على تضييعه لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023، رفقة الخضر، وذلك. في رسالة وجهها لجماهير الخضر خاصة والشعب الجزائري عامة.

وقال غويري، في رسالته، عقب تأكد غيابه عن الـ”كان” اليوم الاثنين: “إلى كل عشاق المنتخب الجزائري وبشكل عام كل الشعب الجزائري.. لم أكن أرغب أبدا في كتابة هذه الأسطر. لكن لسوء الحظ أنني لن أشارك في كأس أمم إفريقيا مع المنتخب.”

وأضاف لاعب رين الفرنسي: “لقد كان ذلك بمثابة حسرة حقيقية بالنسبة لي لأنني كنت متشوقا للمنافسة في هذه المسابقة وتمثيل بلدي”.

وختم غويري، في رسالة أطلقها عبر خاصة “ستوري” على حسابه الشخصي على “أنستغرام” اليوم الاثنين: “سأكون أول الداعمين للثعالب. وأنا متأكد من أنهم سيجعلون شعبنا فخورا بهم”.