غويري يودع دي زيربي برسالة خاصة

حرص الدولي الجزائري، أمين غويري، على توديع مدربه السابق روبيرتو ديزربي، بعد ترسيم مغادرة هذا الأخير نادي أولمبيك مرسيليا.

ونشر غويري، عبر حسابه الخاص على منصة “انستغرام”، صورة تجمعه مع المدرب روبيرتو ديزربي.

كما أرفق الدولي الجزائري، هذه الصورة، بتعليق قال فيه: “شكرا على كل شيء، أتمنى لك الأفضل فيما هو قادم”.

يذكر أن أمين غويري، قدم أحد أفضل مستوياته، مع ناديه أولمبيك مارسليا، تحت قيادة المدرب روبيرتو ديزربي، قبل إعلان إدارة النادي استغنائها عن خدمات هذا الأخير.