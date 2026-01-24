غويري يوقع على ثنائية أمام لانس

تألق الدولي الجزائري، أمين غويري، اليوم السبت، بشكل لافت، وقاد ناديه أولمبيك مارسيليا لتحقيق فوز مهم على حساب لانس بنتيجة 3-1.

في المواجهة التي جمعتهما لحساب الجولة 19 من الدوري الفرنسي (الليغ1).

وشارك غويري أساسيًا في اللقاء، وترك بصمته مبكرًا بعدما افتتح باب التسجيل لصالح فريقه في الدقيقة الثالثة، مانحًا مارسيليا أفضلية نفسية منذ البداية.

وواصل مهاجم “الخضر” ضغطه وتحركاته الذكية، ليعود في الدقيقة 75 ويوقّع على هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه، مؤكّدًا تفوق نادي الجنوب.

وغادر غويري أرضية الميدان عند الدقيقة 80 وسط إشادة جماهيرية كبيرة، بعد أداء مميز على المستويين الفني والبدني، ساهم من خلاله في حسم المواجهة لصالح مارسيليا.

وبهذا الدوبلي، رفع أمين غويري رصيده إلى 4 أهداف هذا الموسم في 9 مباريات خاضها في الدوري الفرنسي، إضافة إلى تمريرة حاسمة واحدة، ليؤكد عودته القوية وقدرته على صنع الفارق في الخط الأمامي لنادي الجنوب بعد غياب لمدة شهرين بسبب الإصابة.

أمين غويري يفتتح التسجيل لمارسيليا أمام لونس#الدوري_الفرنسي pic.twitter.com/yDuU7JpBCM — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 24, 2026