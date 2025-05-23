غويري متحدثا عن اختيار شرقي فرنسا: “لدينا لاعبون بجودة عالية لتحقيق أهداف كبيرة”

في تصريح صريح وواضح، علّق الدولي الجزائري ومهاجم أولمبيك مارسيليا، أمين غويري، على قرار اللاعب ريان شرقي بتمثيل منتخب فرنسا بدلًا من الجزائر.

واعتبر هداف “لوام” أن قرار لاعب أولمبيك ليون هو خيار شخصي يجب احترامه. لكنه أشار إلى أن “الخُضر” يزخرون بجودة بشرية قادرة على تحقيق الأهداف المسطرة.

وقال غويري في تصريحات إعلامية لموقع “ليكيب” الفرنسية، اليوم الجمعة: “هذا خياره. كان بإمكانه الانضمام إلينا، لكن الأمر انتهى هكذا”.

وأضاف موضحا: “أنا أعرفه جيدًا، وكنت سأكون سعيدًا باستقباله في المنتخب، لكن لدينا لاعبين مميزين وقادرين على الذهاب بعيدًا وتحقيق أهداف كبيرة”.

وعاد نجم رين السابق، للحديث عن كيفية اقترابه من منتخب “محاربي الصحراء”، كاشفًا أن التواصل مع الاتحاد الجزائري ومدرب المنتخب الوطني حينها، جمال بلماضي، بدأ منذ أول موسم له مع نادي نيس، لكنه أوضح أن القرار النهائي تطلب أن تأتي المبادرة منه شخصيًا”.

وقال غويري في هذا الخصوص: “أتذكر أنه في أول سنة لي في نيس، تواصلت الاتحادية وبلماضي مع مقربين مني. استمرت الاتصالات لعامين، لكنهم كانوا ينتظرون أن تأتي الخطوة الحاسمة من جهتي”.

كما أكد أمين غويري، أنه لا يشعر بأي ندم على تمثيل المنتخب الجزائري، مشيدًا بأجواء العائلة التي تجمع بين اللاعبين وروح التضحية من أجل الوطن. حيث قال: “لا أشعر بأي ندم على الإطلاق. كنت أعرف جيدًا ما يعني قميص الجزائر، وأنا فخور جدًا بهذا القرار. في المنتخب لا يوجد نجوم، كلنا نلعب من أجل البلد، ولا أحد فوق الآخر، الأجواء رائعة”.