غويري أساسيا في نهائي السوبر الفرنسي أمام باريس سان جيرمان

سجل الدولي الجزائري، أمين غويري، حضوره في التشكيلة الأساسية لفريق أولمبيك مارسيليا الذي سيواجه مساء اليوم الخميس غريمه باريس سان جيرمان في نهائي كأس الأبطال الفرنسي (كأس السوبر).

وتأتي عودة غويري إلى التشكيلة الأساسية بعد مشاركته احتياطيا ولدقائق معدودة في مباراة “لوام” أمام نانت في الجولة الماضية من الدوري الفرنسي، عقب غياب طويل بسبب إصابة التي تلقاها رفقة المنتخب الوطني في وقت سابق.

وكانت صحيفة “ليكيب” الفرنسية قد كشفت أن المدرب الإيطالي لنادي الجنوب الفرنسي، روبرتو دي زيربي، تفاجأ بالجاهزية الكبيرة التي أظهرها مهاجم الخُضر، وهو ما دفعه للاعتماد عليه في التشكيلة الأساسية لموقعة اليوم.