غويري غير راضٍ عن وضعيته في نادي رين

كشفت تقارير إعلامية فرنسية، اليوم الجمعة، أن المهاجم الدولي، أمين غويري، غير راض عن وضعيته الحالية، في ناديه رين.

وحسب ما ورد في صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن اللاعب، أمين غويري، منزعج من قلة مشاركاته مع فريقه في مباريات هذا الموسم.

وأوضح المصدر أن تغيير مدرب الفريق، جوليان ستيفان، خطته التكتيكية لـ4.3.3 أثر على اللاعب الجزائري. حيث أصبح مدرب رين يعتمد على الثلاثي، جرونبايك وكاليموندو وبلاس. وهو ما جعل غويري حبيس مقاعد البدلاء منذ الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

للإشارة، شارك مهاجم الخضر، غويري، في سبع مباريات في “الليغ1. منها أربع أساسيا، أي 431 دقيقة، وبمعدل 62 دقيقة في كل مباراة، وتمكن من تسجيل هدف وحيد وتقديم تمريرة حاسمة.