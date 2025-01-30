غويري مستاء من مسؤوليه في نادي رين

يوجد المهاجم الدولي الجزائري، أمين غويري، في حالة استياء شديدة من مسؤولي إدارة ناديه رين الفرنسي.

ووفقاً لما نقله موقع فوت ميركاتو الفرنسي، اليوم الخميس، فإن إدارة نادي أولمبيك مارسيليا عبرت عن استعدادها للتعاقد مع لاعب الخضر، لكن المدير الرياضي لنادي رين، فريديريك ماسارا، يرفض العروض ويغيّر شروطه في كل مرة. وهو ما أثار استياء اللاعب الجزائري الذي بدأ يفقد صبره من هذه الوضعية.

وأوضح المصدر ذاته أن بعد رحيل لاعب “لوام”، إليي واهي، إلى نادي فرانكفورت الألماني، لم يعد لدى أولمبيك مرسيليا وقت ليضيّعه في البحث عن بديل. وبعد دراسة العديد من الخيارات الهجومية، اختار النادي التعاقد مع، أمين غويري، مهاجم نادي رين.

وقدّم نادي رين عرضه الأول يتمثل في إعارة مدفوعة بقيمة 2 مليون يورو مع خيار شراء إلزامي بقيمة 10 ملايين يورو. وهو العرض الذي تم رفضه من قبل رين. وعاد مرسيليا مرة أخرى بعرض محسّن قدره 16 مليون يورو مع مكافأة قدرها 4 ملايين يورو.

كما أشار المصدر إلى أن المفاوضات تجري على قدم وساق في الساعات الأخيرة من الميركاتو. وتم تقديم عرض جديد لفريديريك ماسارا. ومع ذلك، قرر هذا الأخير عدم الاستجابة للعرض الذي بلغ 21 مليون يورو من مرسيليا.

وحسب ما أوضحه المسؤول السابق في ميلان، ماسارا، فإن إدارة نادي رين، لن تسمح برحيل الدولي الجزائري أمين غويري، بقيمة أقل من 26 مليون يورو.

كما أكد المصدر أن غويري، لم يعد سعيدًا في رين، ويرى بأن التحدي الرياضي الذي يقدمه مرسيليا أكثر إغراءً بالنسبة له.