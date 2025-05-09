غويري يحلم بدوري الأبطال في فيلودروم: “استقبال كبار أوروبا هنا سيكون جنونياً”

أعرب المهاجم الدولي الجزائري، أمين غويري، وهداف نادي أولمبيك مرسيليا، عن حماسه الشديد لاحتمالية خوض مباريات دوري أبطال أوروبا على أرضية ملعب “فيلودروم”.

خاصةً في ظل النظام الجديد للمسابقة الذي يسمح بمواجهة أربعة فرق أوروبية كبرى.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية (AFP) اليوم الجمعة، قال غويري: “مع النظام الجديد، يمكننا استقبال أربعة فرق كبيرة. استقبال هذا النوع من الأندية في فيلودروم سيكون أمرًا مذهلاً”.

وأضاف الهداف الجزائري: “الأجواء هنا بالفعل جنونية، فما بالك عندما نواجه هذه الفرق؟ لا أستطيع حتى أن أتخيل…”.

ومنذ انضمامه إلى مرسيليا في جانفي الماضي قادمًا من نادي رين، تألق غويري بشكل لافت، إذ سجل 8 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة في 12 مباراة فقط. ما جعله عنصرًا أساسيًا في تشكيلة المدرب روبيرتو دي زيربي.

وفي حديثه عن أهداف الفريق، أكد غويري رغبة اللاعبين في إنهاء الموسم في المركز الثاني بالدوري الفرنسي، قائلاً: “نريد حقًا أن ننهي الموسم في المركز الثاني”.

وتابع نجم (لوام): “أعتقد أنه إذا أنهينا في المركز الثالث، سيكون هناك شعور بالمرارة”.

يذكر أن مرسيليا يحتل حاليًا المركز الثاني في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 59 نقطة. متقدمًا بفارق نقطة واحدة عن موناكو وثلاث نقاط عن نيس، مع تبقي جولتين فقط على نهاية الموسم.

تأتي تصريحات غويري في وقت حاسم للفريق، يسعى فيه مرسيليا لتأمين مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. بداية من مواجهة الغد (السبت) أمام لوهافر، برسم الجولة الـ33 من “الليغ1”.

بعدها سيستقبل نادي الجنوب منافسه نادي رين، في الجولة الأخيرة من الموسم.