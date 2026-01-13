غويري يستعيد حسّه التهديفي

سجّل الدولي الجزائري، أمين غويري، اليوم الثلاثاء، عودته إلى التهديف، بعدما بصم على هدف في مواجهة أولمبيك مارسيليا أمام نادي بايو.

لحساب الدور السادس عشر من كأس فرنسا.

وشارك غويري أساسيًا في اللقاء، ونجح في تسجيل الهدف الرابع لفريقه عند الدقيقة 32، مستغلًا تمريرة حاسمة من زميله طراوري داخل منطقة العمليات. ليؤكد جاهزيته وعودته التدريجية إلى مستواه المعهود.

ويعَدُّ هذا الهدف هو الأول لغويري بعد عودته إلى الميادين، عقب غيابه عن المنافسات لفترة طويلة بسبب إصابة استدعت خضوعه لعملية جراحية على مستوى الكتف، أبعدته عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر، وحرمته من المشاركة في عدة مواعيد مهمة، أبرزها كأس أمم إفريقيا 2025.

إضافة إلى صيامه عن التهديف في مواجهة كأس السوبر أمام باريس سان جيرمان ومباراة نانت في الدوري الفرنسي.

