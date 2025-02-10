غويري يشيد بمواطنه بن ناصر :”إنه قائد حقيقيّ”

أبدى الدولي الجزائري، أمين غويري، سعادته الكبيرة لقيادة فريق أولمبيك مارسيليا للفوز أمام نادي أنجي، أمس، في الجولة الـ 12 من الليغ 1.

وقال أمين غويري، في تصريح لقناة “دازن” الألمانية، إنه يستمتع بأوقاته كثيرا في ناديه الجديد الذي يملك قاعدة جماهيرية كبيرة من الجالية الجزائرية: “أشعر بأنني بحال جيدة جدا، أستمتع في هذا الفريق، أعمل بجد كل يوم للحفاظ على مستواي، وأن أكون منتظما”.

وأضاف اللاعب السابق لنادي رين، في حديثه عن زميله في الفريق، ومواطنه إسماعيل بن ناصر: “إسما، لديه الخبرة ويعدّ قائدا حقيقيا. إنه يعرف هذا النوع من المجموعة”.

وختم مهاجم الخضر: “بن ناصر سيساعدنا كثيرا داخل وخارج الملعب. وسيعود علينا بفضل كبير”.

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