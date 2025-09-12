غويري يغادر مواجهة مارسيليا أمام لوريان مصاباً

تعرض المهاجم الدولي الجزائري، أمين غويري، اليوم الجمعة، لإصابة خطيرة اضطرته إلى مغاردة ملعب فيلودروم، خلال مواجهة فريقه أولمبيك مارسيليا أمام لوريان.

برسم الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

وشارك لاعب “الخُضر” أساسيا في هذه المواجهة، وتعرض لإصابة قوية، بعد احتكاك مع مدافع المنافس في الدقيقة الـ41 من الشوط الأول.

وشهدت المباراة لحظة صادمة بخروج المهاجم الجزائري أمين غويري، بعد تعرضه لتدخل قوي على مستوى الوجه. سبّب له سقوطا سيئا على أرضية الملعب، ما أثار قلق زملائه والجماهير.

وبدا اللاعب متأثرًا بالإصابة، في انتظار نتائج الفحوص والكشوف الطبية التي ستكشف مدى خطورتها.

الجدل لم يتوقف عند حدود الإصابة، بل تضاعف بعد قرار الحكم الذي رفض احتساب ركلة جزاء بداعي وجود حالة تسلل في بداية الهجمة.

الأكثر إثارة للجدل هو أن المدافع المتسبب في التدخل الخطير لم يتعرض لأي عقوبة. إذ لم يشهِر في وجهه البطاقة الحمراء، رغم خطورة تدخله على اللاعب.

In my opinion, whether it’s offside or not, this type of action must be sanctioned with a red card. The Lorient player’s intervention is just as uncontrolled as it is dangerous. Thankfully, Amine Gouiri, for whom the stretcher was brought in, was able to get back to his feet. pic.twitter.com/7KQAYiwNSN

— Léo Aschi (@_LeoAschi_) September 12, 2025