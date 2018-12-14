غويني: الرئيس بوتفليقة بإمكانه صنع المزيد من الانجازات السياسية الكبيرة

دعا رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني اليوم بولاية مستغانم إلى توافق وطني لتجسيد نموذج جزائري خاص وخالص.

خلال ندوة لإطارات حزبه بولاية مستغانم نظمت بدار الثقافة ولد عبد الرحمن كاكي.

وأكد غويني أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بإمكانه صنع المزيد من الانجازات السياسية الكبيرة.

وهو ما سيعزز مكانته عند عموم الجزائريين ليس كرئيس للبلاد فحسب بل وكقائد وحكيم جنب بلاده ويلات المأساة الوطنية.

مضيفا أن رئيس الجمهورية باستطاعته أن يعزز حصانة البلاد في مواجهة مختلف المخاطر والمؤامرات التي تتربص بالجزائر.

وأبرز غويني أن الجزائر لن يكون فيها إلا الأمن والأمان والسلام.

والذهاب إلى مرحلة جديدة واجتماع الجزائريين في حالة من التوافق الوطني الكبير الذي تسنده قاعدة شعبية عريضة.

يتم بعدها إسناد المسؤوليات لأصحابها وإعادة الاعتبار للشباب الجزائري.