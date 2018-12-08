غويني: بإمكان بوتفليقة صناعة المزيد من الاستحقاقات الوطنية والإنجازات السياسية

صرّح رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، أنه بإمكان رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، صناعة المزيد من الإستحقاقات الوطنية والإنجازات السياسية.

وخلال انعقاد الجمعية العامة الولائية للحركة بقسنطينة، قال إنّ الجزائر في حاجة إلى تجسيد نموذجها الخالص بعيدا عن كل المؤثرات الخارجية.

وأكد الإستعداد الكامل للمساهمة الفعّالة في جمع وتركيز “المجهود الوطني ” نحو تعزيز صلابة الجبهة الداخلية والحفاظ على الأمن و الاستقرار في البلاد.

وهذا لتفادي كل الإحتمالات السيئة وإحباط مختلف المؤامرات والمخاطر التي تتربّص بنا.

ولتحقيق المزيد من الإصلاحات وتطلعات الشعب الجزائري في تقوية مؤسسات دولته وتعزيز الكرامة والعدالة، واستكمال التنمية الشاملة والمتوازنة.