غويني: رئيس الجمهورية حريص على الحفاظ  على استقرار وأمن البلاد والوحدة بين الجزائريين

أكد رئيس حركة الاصلاح الوطني، فيلالي غويني، حرص رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على الحفاظ على استقرار البلاد ووحدة الجزائريين.

وفي اتصال جمعه مع النهار حول استقباله من طرف رئيس الجمهورية قال غويني ” لمسنا إرادة الحفاظ على استقرار البلاد”.

وأضاف غويني “كما لمسنا حرص رئيس الجمهورية، على الحفاظ على الوحدة بين الجزائريين ومقدرات الشعب”.

وجدد التعبير عن ارتياحه بتعافي رئيس الجمهورية، مطمئنا عموم الجزائريين أن الرئيس تبون بصحة جيدة.

وتحدث غويني مع رئيس الجمهورية حول ورشة الاصلاح السياسي والدستوري والقانوني.

وقال إن رئيس الجمهورية يريد الوصول الى اوسع قاعدة من التوافق لإنجاح مختلف ورشات الجزائر الجديدة.

وأفاد أن هذه الأخيرة قد انطلقت فعلا من خلال تنظيم انتخابات رئاسية وتعديل الدستور.

ودعا غويني إلى الشروع في اصلاح المنظومة القانونية وأخلقه الحياة السياسية والارتقاء بالمعيشة وتحقيق دولة الحق والقانون.

وأضاف “تحدثنا عن ورشة الاصلاح السياسي والدستوري والقانوني والاصلاحات الاقتصادية، وورشة الاصلاح الاجتماعي الذي ما زال تطويرها ثقيلا”.