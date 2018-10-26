غويني :” لا تراجع عن المصالحة الوطنية وسنعمل على تحقيق كامل أهدافها”

قال رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني إنه لا تراجع عن المصالحة الوطنية وسيعمل الحزب على تثبيتها وتحقيق كامل أهدافها.

وفي الندوة السياسية التأطيرية ببسكرة اليوم، أكد أن الحركة لن تتأخر عن مواعيد البناء الوطني وتعزيز مؤسسات الدولة والمجتمع.

ويرى أن الرئاسيات المقبلة فرصة حقيقة لبناء توافق وطني كبير تسنده قاعدة شعبية واسعة، يؤلف بين العائلات السياسية.

وأشار أن الهدف هو حماية الوطن وتعــزيز اللحمة وبناء مؤسسات قويــة، لاستكمال البناء الديمقراطي وتعزيز دولة الحق والقانون والحريات.

وأكد وقوف الحزب أمام محاولات تقسيم الصف الوطني، أو النيل من الوحدة واللحمة، أو محاولة إرجاع الجزائر إلى الوراء.

وأضاف “سنتصدى لكل الأصوات التي تدعو إلى إحداث الفتنة وزعزعة الاستقرار وتستهدف الوحدة الوطنية تحت أي مسمى.”