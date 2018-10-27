غويني يدعو إلى إدماج أصحاب العقود المؤقتة

دعا رئيس حزب حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، الحكومة إلى وجوب منح أصحاب العقود المؤقتة أو المسجلين في إطار أجهزة التشغيل، فرص عمل دائمة ومستقرة.

وأوضح غويني خلال ترأسه بدار الثقافة مفدي زكريا بورقلة، اليوم السبت، ندوة تأطيرية لإطارات الحزب بالولاية، أنه توجد العديد من المشاكل والمطالب المرفوعة من قبل هذه الفئات.

وأضاف رئيس الحركة، أن ما تم صرفه في شكل قروض لعدد كبير من المواطنين و المواطنات ، كان يكفي لإستحداث آلاف مناصب الشغل الدائمة.

وأشار ذات المتحدث، أن التشغيل بالعقود المؤقتة أو الاستفادة من أجهزة التشغيل المذكورة لم يعالج ظاهرة البطالة علاجا دائما و لم يخفض معدلاتها بصورة جذرية.

كما أن أغلب ممن إستفادوا من القروض اليوم، في وضعيات أصعب من البطالة في حد ذاتها ، فالبعض متابع من البنوك و البعض الأخر أوصلتهم المتابعة إلى المحاكم.

وطالب فيلالي إدماج أصحاب العقود المؤقتة ضرورة إجتماعية ملحة، داعيا إلى الإسراع فيه في جميع القطاعات ، قبل أن تتفاقم الأمور أكثر.